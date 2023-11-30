BBC: боевое крыло ХАМАС объявило своим подразделениям быть в боевой готовности

Боевое крыло ХАМАС группировка Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама объявило, что скомандовало своим подразделениям быть в боевой готовности в связи с тем, что группировка и Израиль могут не продлить перемирие.
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