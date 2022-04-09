Энергодоходы России вырастут, будущий торговый профицит и принявшие ультиматум страны

1. Западные эксперты продолжают радовать прогнозами. Согласно аналитикам агентства Блумберг, доходы России от экспорта углеводородов в текущем 2022 году вырастут на 30% и достигнут суммы в 321 миллиард долларов (26,8 триллионов рублей):https://www.