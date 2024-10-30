Глава Ямала обратился к землякам в День памяти жертв политических репрессий

В России 30 октября ежегодно отмечается День памяти жертв политических репрессий. Жители страны вспоминают всех, кто пострадал за свои убеждения, по национальным, социальным и другим признакам, стал жертвой произвола тоталитарного государства.
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