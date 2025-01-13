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Дети участников СВО стали зрителями ледового мюзикла "Мама" в Петербурге

Новогодние праздники позади, но волшебство продолжается. В Санкт-Петербурге детей, чьи отцы сейчас на передовой в зоне СВО, пригласили на масштабное ледовое шоу "Мама" – его специально привезли из Москвы.

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