Политолог Ордуханян: США попытаются возложить вину за катастрофу в Огайо на Россию

Правительство США игнорирует химическую катастрофу в Огайо, сообщило ранее GT. Издание подчеркнуло, что местные жители, включая китайских студентов, жалуются на неприятные запахи и симптомы после аварии, хотя власти утверждают, что никакой опасности не обнаружено.