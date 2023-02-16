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Политолог Ордуханян: США попытаются возложить вину за катастрофу в Огайо на Россию

Политолог Ордуханян: США попытаются возложить вину за катастрофу в Огайо на Россию

Правительство США игнорирует химическую катастрофу в Огайо, сообщило ранее GT. Издание подчеркнуло, что местные жители, включая китайских студентов, жалуются на неприятные запахи и симптомы после аварии, хотя власти утверждают, что никакой опасности не обнаружено.

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