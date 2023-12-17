Мэр Воронежа Кстенин прокомментировал появление на снеге надписей с его фамилией

На кучах снега в Воронеже появились надписи с фамилией мэра города Вадима Кстенина. Кстенин в своем Telegram-канале заявил, что кучи были собраны специально под погрузку, и они будут убраны независимо от того, есть на них надписи или нет.
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