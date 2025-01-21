Увидеть светлую сторону: 3 психологические хитрости, которые упростят вам жизнь

Почему лучше быть оптимистом, доказали ученые. Люди, склонные надеяться на позитивный исход любого дела, реже страдают от перепадов настроения, меньше подвержены стрессу, не злоупотребляют алкоголем, живут лучше в плане достатка и относительно легко справляются с возникающими в их жизни проблемами.