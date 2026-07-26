БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Новости СВО: Армия РФ разносит военную инфраструктуру Украины

Новости СВО: Армия РФ разносит военную инфраструктуру Украины

Роман КАТЕРИНЧУК УДАРЫ ПО УКРАИНЕ Ночью ВС РФ нанесли масштабные удары по семи областям Украины. Главный акцент – на Киеве и Запорожье, где прилёты пришлись по объектам, через которые противник тянул военные грузы.

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Комментарии
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Владимир Иванов
Хорошо,если есть доля правды!А то 5летвранья!Коц врет,Баранец врет,,.
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1 м.
Юрий Золотарев
МОЧИТЬ гадов!! Пока не сдохнет последняя бандеровская мразь!!
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1 м.
АА
Алекс Архипов
Как разносит, если мосты все целы?
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1 м.