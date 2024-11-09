Полицейские Петербурга состязались в стрельбе

Стреляли из пистолета Макарова В поселке Песочный Курортного района Петербурга прошли масштабные состязания по стрельбе из табельного оружия в честь Дня сотрудника органов внутренних дел, сообщили в Телеграм-канале «Петербургская полиция».
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