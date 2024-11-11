Синоптики предупредили Свердловскую область об очень холодной ночи

При этом в целом предстоящая неделя будет сравнительно тёплойНачало ноября в Свердловской области оказалось близким к климатической норме, при этом осадков выпало почти вдвое больше, чем бывает обычно в начале ноября - 19 миллиметров (норма - 11 миллиметров).