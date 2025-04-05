НП

Наталья Павлова

А кто ж их в Одессу пустит-то? Даже французы, англичане и прочие НАТОвские отморозки, будь у них такая возможность, пшеков в Одессу не пустили бы. Вот только и этих стервятников, как сказал Пётр Толстой, мы всех убьём.