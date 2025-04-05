Варшава должна купить или арендовать у Украины портовую структуру для экспорта зерна, заявил замглавы Минсельхоза Польши Михал Колодзейчак в эфире телеканала Polsat.
Поляки хотят последовать примеру США и получить от Украины порты и земли
Комментарии
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ФинамИнфо
Одессу хотят, на Балтике проблем у них нет... Стервятники слетаются - почуяли смерть.
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14 час.
НП
Наталья Павлова
А кто ж их в Одессу пустит-то? Даже французы, англичане и прочие НАТОвские отморозки, будь у них такая возможность, пшеков в Одессу не пустили бы. Вот только и этих стервятников, как сказал Пётр Толстой, мы всех убьём.
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13 час.
ФинамИнфо
Проиллюстрирую польскую логику. В период интербеллума в Польше проходили демонстрации под лозунгами - хотим иметь колонии! Они требовали от мировых колониальных держав поделиться их колониями. Такая страна, такие люди.
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11 час.
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