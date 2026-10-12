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Антифашист

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Евросоюз намерен ужесточить визовые правила для россиян из-за опасений гибридных атак

Евросоюз намерен ужесточить визовые правила для россиян из-за опасений гибридных атак

Еврокомиссия планирует в январе 2027 года представить предложения по ужесточению визовых правил для граждан России.

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