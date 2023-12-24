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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Электромобиль NIO ET9 получил аккумуляторные ячейки и 5-нм чип собственной разр...

Электромобиль NIO ET9 получил аккумуляторные ячейки и 5-нм чип собственной разр...

Электромобиль NIO ET9 получил аккумуляторные ячейки и 5-нм чип собственной разработкиУ китайской компании NIO на конец года было запланировано мероприятие, в ходе которого был представлен флагманский электромобиль ET9, а также станции экспресс-замены батарей нового поколения.

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