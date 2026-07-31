С 1 августа бизнесмены столкнутся с очередными изменениями

С 1 августа 2026 года налоговые уведомления начнут автоматически приходить в личный кабинет на портале Госуслуг, самозанятые в России смогут получить первые выплаты по больничным листам, а маркетплейсы начнут удалять нелегальную и некачественную продукцию по требованию Роспотребнадзора.