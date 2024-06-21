Врачи рассказали, почему люди ходят во сне

Использование смартфонов перед сном может спровоцировать лунатизм.Сомнолог Михаил Полуэктов объяснил, что хождение во сне может быть связано с повышенной нагрузкой на нервную систему и нарушениями режима сна.
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