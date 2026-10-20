МАДРИД, 20 октября. /ТАСС/. Как минимум 55 человек задержаны за неповиновение сотрудникам полиции в ходе операции по ликвидации палаточного лагеря, разбитого в центре Лиссабона активистами, отстаивающими жилищные права.
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