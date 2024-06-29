Реконструкцию Тамбовской филармонии вновь не уложили в сроки

Реконструкцию Тамбовской филармонии снова не завершили в установленный контрактом срок – к 10 мая. Именно эта дата указана в дополнительном соглашении, заключенном 30 ноября прошлого года между заказчиком работ – региональным министерством градостроительства и архитектуры и подрядчиком – московской компанией «ЦХД Инжиниринг».
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