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Жители Новосибирска пожаловались на штрафы после сбоя в работе Wildberries

Жители Новосибирска пожаловались на штрафы после сбоя в работе Wildberries

Сбой в работе маркетплейсы жители Сибири, Дальнего Востока и Московской области заметили днём в субботу, 14 сентября.

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