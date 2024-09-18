Харьковские полицейские отказываются идти в штурмовики бригады «Лють»

Заместитель руководителя военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил, что сотрудники полиции в подконтрольном Вооруженным силам Украины Харькове массово отказываются записываться в штурмовую бригаду «Лють» Национальной полиции Украины после больших потерь бригады при столкновении с ВС РФ.