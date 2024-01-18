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Швейцарский депутат Бюхель: необходимо пригласить Путина в Берн

Депутат парламента Швейцарии от Народной партии Рино Бюхель заявил, что швейцарским властям для того, чтобы подтвердить свой нейтралитет в украинском конфликте, необходимо пригласить в страну президента России Владимира Путина.

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