Швейцарский депутат Бюхель: необходимо пригласить Путина в Берн

Депутат парламента Швейцарии от Народной партии Рино Бюхель заявил, что швейцарским властям для того, чтобы подтвердить свой нейтралитет в украинском конфликте, необходимо пригласить в страну президента России Владимира Путина.
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