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На жителя Рязанской области завели дело о дискредитации армии из-за анекдота во «ВКонтакте»

На жителя Рязанской области завели дело о дискредитации армии из-за анекдота во «ВКонтакте»

Следственное управление МВД по Рязанской области возбудило уголовное дело о дискредитации российской армии в отношении местного жителя Василия Большакова из-за публикации анекдота во «ВКонтакте».

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