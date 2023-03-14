На жителя Рязанской области завели дело о дискредитации армии из-за анекдота во «ВКонтакте»

Следственное управление МВД по Рязанской области возбудило уголовное дело о дискредитации российской армии в отношении местного жителя Василия Большакова из-за публикации анекдота во «ВКонтакте».
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