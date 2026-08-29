«У нас огромная организация»: экс-глава резидентур ЦРУ угрожает России

Поездка в Москву директора ЦРУ – это якобы плохой знак для России. Об этом в эфире видеоканала The Cipher Brief заявил Гленн Корн, бывший высокопоставленный сотрудник руководящего состава ЦРУ, возглавлявший официальные резидентуры в четырех различных зарубежных странах Евразии и Ближнего Востока, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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