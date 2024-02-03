"Бескозырка-2024": памяти легендарного десанта

274 бойцов под руководством майора Цезаря Куникова высадились в ледяные воды под артобстрелом фашистских снарядов, и заняли небольшой участок земли, всего 22 квадратных километра в предместье Новороссийска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии