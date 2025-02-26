Из-за масштабного блэкаута миллионы жителей целой страны остались без электричества

Власти Чили объявили чрезвычайное положение и комендантский час на ночь после того, как из-за масштабного отключения электроэнергии люди оказались в затруднительном положении, вышли из строя светофоры, были парализованы бесчисленные предприятия и миллионы людей в южноамериканской стране остались ….