Из-за масштабного блэкаута миллионы жителей целой страны остались без электричества

Власти Чили объявили чрезвычайное положение и комендантский час на ночь после того, как из-за масштабного отключения электроэнергии люди оказались в затруднительном положении, вышли из строя светофоры, были парализованы бесчисленные предприятия и миллионы людей в южноамериканской стране остались ….
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