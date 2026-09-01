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Винные пробки — лучшая защита участка от кротов: важно правильно их подготовить

Винные пробки — лучшая защита участка от кротов: важно правильно их подготовить

Дачники нашли оригинальный способ борьбы с кротами без затрат и физических усилий. Спасают не отравы или ловушки, а обыкновенные винные пробки.

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