Блинкен: США и Израиль проводят переговоры о гуманитарных паузах в секторе Газа

Находящийся в Багдаде государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские и израильские должностные лица проводят консультации по практическим вопросам, которые касаются возможного обеспечения гуманитарных пауз в ходе военных операций в секторе Газа.
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