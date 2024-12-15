Названы причины отказов россиянам в шенгенских визах

В АТОР заявили, что страны ЕС изучают заявки россиян на шенген «под микроскопом» Россиянам в последние годы стали чаще отказывать в выдаче шенгена из-за давления Брюсселя на страны сообщества и более тщательного рассмотрения заявлений на визу.