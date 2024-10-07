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Канчельскис о лидерстве «Краснодара»: «Важно не то, как ты начал, а как закончил. «Зенит» все равно станет чемпионом»

Команда Мурада Мусаева занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков после 11 туров и опережая «Локомотив» благодаря победе в личной встрече.

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