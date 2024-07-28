Западня Первой мировой войны Австрийская армия вступает в Белград. 5 декабря 1914 года110 лет назад, 28 июля 1914 года, началась Первая мировая война.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Западня Первой мировой войны Австрийская армия вступает в Белград. 5 декабря 1914 года110 лет назад, 28 июля 1914 года, началась Первая мировая война.
Свежие комментарии