NYT: в США годами скрывали правду о последствиях теракта 11 сентября

Hubert Boesl/DPA/TASS Власти Нью-Йорка годами убеждали жителей, что последствия теракта, произошедшего 11 сентября 2001 года, никак не отразились на экологии, в частности, на загрязнении воздуха.
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