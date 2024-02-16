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Тренер Балахнин заявил, что "Спартаку" нужно усиление для борьбы за РПЛ

Тренер Балахнин заявил, что "Спартаку" нужно усиление для борьбы за РПЛ

Футбольный эксперт, бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин объяснил, что московскому "Спартаку" для борьбы за лидирующие позиции в Российской премьер-лиге (РПЛ) необходимо быть более активными на трансферном рынке.

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