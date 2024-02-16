Тренер Балахнин заявил, что "Спартаку" нужно усиление для борьбы за РПЛ

Футбольный эксперт, бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин объяснил, что московскому "Спартаку" для борьбы за лидирующие позиции в Российской премьер-лиге (РПЛ) необходимо быть более активными на трансферном рынке.
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