Бизнесмена будут судить за мошенничество при ремонте мемориалов ВОВ

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Уголовное дело о мошенничестве и даче взятки в отношении гендиректора компании, который похитил свыше 21 миллиона рублей во время ремонта памятников погибшим в Великой Отечественной войне в Подмосковье, направлено в суд, сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.