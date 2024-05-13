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Бизнесмена будут судить за мошенничество при ремонте мемориалов ВОВ

Бизнесмена будут судить за мошенничество при ремонте мемориалов ВОВ

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Уголовное дело о мошенничестве и даче взятки в отношении гендиректора компании, который похитил свыше 21 миллиона рублей во время ремонта памятников погибшим в Великой Отечественной войне в Подмосковье, направлено в суд, сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.

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