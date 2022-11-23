Бен Симмонс реализовал два штрафных в Филадельфии и развел руками

Защитник «Нетс» Бен Симмонс реализовал два своих первых штрафных во время матча против «Сиксерс» в Филадельфии, несмотря на освистывание и гул трибун.
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