Решение принято. Начинается возрождение Воркуты

Алексей Тан

Не ОБХОДИМО... СВОИ юго-западные земли осваивать!!!... а не отдавать их ИНОРОДЦАМ..... и не следовать ИХ замыслам... -"а русских на север".... или забыли!?... что хотели иудеи-нацисты!??..... А крупные поселения в ЗАПОЛЯРЬЕ.... это ОЧЕНЬ не выгодно!!!.... КОРЕННОМУ населению (народам) РОССИИ.... Канада.... в пример вам.