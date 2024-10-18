Константин Двинский В два раза сократилось население Воркуты с 1989 года (со 115 до 56 тысяч человек).
Решение принято. Начинается возрождение Воркуты
Комментарии
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Алексей Тан
Не ОБХОДИМО... СВОИ юго-западные земли осваивать!!!... а не отдавать их ИНОРОДЦАМ..... и не следовать ИХ замыслам... -"а русских на север".... или забыли!?... что хотели иудеи-нацисты!??..... А крупные поселения в ЗАПОЛЯРЬЕ.... это ОЧЕНЬ не выгодно!!!.... КОРЕННОМУ населению (народам) РОССИИ.... Канада.... в пример вам.
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