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17 сфинксов, которые выглядят как пришельцы

17 сфинксов, которые выглядят как пришельцы

Вряд ли какая-то другая порода кошек вызывает столько споров, как сфинксы. Кто-то приходит в ужас от этих лысых созданий с огромными глазами, а кто-то не устает восхищаться их пластикой и странной красотой.

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