Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Работники маркетплейса украли со склада товаров на миллионы рублей

Работники маркетплейса украли со склада товаров на миллионы рублей

Трое сотрудников маркетплейса украли со склада в Коледино товаров на 5 млн руб. Полицейские в Подольске задержали троих мужчин, подозреваемых в похищении товаров на пять миллионов рублей с одного из складов крупного российского маркетплейса.

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