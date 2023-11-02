Работники маркетплейса украли со склада товаров на миллионы рублей

Трое сотрудников маркетплейса украли со склада в Коледино товаров на 5 млн руб. Полицейские в Подольске задержали троих мужчин, подозреваемых в похищении товаров на пять миллионов рублей с одного из складов крупного российского маркетплейса.
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