ТАСС: в России введут новые правила размещения семей в самолетах

Директор юридического департамента «Аэрофлота» Анна Хомякова сообщила, что российские авиакомпании обяжут обеспечивать совместное размещение пассажира с двумя и более детьми на борту самолета, передает ТАСС.
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