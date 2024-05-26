Воробьев поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

Сегодня отмечается День российского предпринимательства. По этому случаю губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о мерах поддержки в регионе и поздравил представителей бизнеса с профессиональным праздником.
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