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Воробьев поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

Воробьев поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

Сегодня отмечается День российского предпринимательства. По этому случаю губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о мерах поддержки в регионе и поздравил представителей бизнеса с профессиональным праздником.

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