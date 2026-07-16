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Климатолог предсказал пик Эль-Ниньо в декабре 2026 года

Климатолог предсказал пик Эль-Ниньо в декабре 2026 года

Австралийский климатолог Андреа Тащетто из Центра передового опыта ARC «Погода XXI века» и Университета Нового Южного Уэльса предсказал, что природное явление Эль-Ниньо достигнет своего пика в декабре 2026 года.

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