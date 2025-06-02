Арендаторов склада, где могли собирать контейнеры с FPV-дронами, задержали в Челябинске Евгения КомароваПо данным Telegram-канала Mash в Челябинске были задержаны арендаторы склада, где предположительно осуществлялась сборка контейнеров с беспилотниками типа FPV.
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