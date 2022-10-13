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  • Виктор В
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В ООН приняли резолюцию с осуждением действий России в Донбассе

В ООН приняли резолюцию с осуждением действий России в Донбассе

Как сообщает «Коммерсант», резолюция, предложенная Евросоюзом, была принята подавляющим большинством голосов, в том числе делегациями ЕС, НАТО, входящей в БРИКС Бразилией, а также Афганистаном, с которым ранее пыталась активно сотрудничать РФ.

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