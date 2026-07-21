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ВК Пресс

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ШОК! Воспитатели на Кубани издевались над детьми, которые плохо разговаривают

ШОК! Воспитатели на Кубани издевались над детьми, которые плохо разговаривают

Дети в возрасте от 4,5 до 6 лет не могут выразить свои переживания словами, что затрудняет их возможность сообщить о случаях насилия.

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