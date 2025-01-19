Депутат Стенякина: бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам

Инфляция опередила прогнозы, поэтому правительство может доиндексировать пенсии россиян до 9,52%. Член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина сообщила РИА «Новости», что бюджет готов к новому повышению выплат.
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