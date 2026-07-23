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Мнение: «Российская экономика адаптировалась к санкциям», – Максим Чирков

Мнение: «Российская экономика адаптировалась к санкциям», – Максим Чирков

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков в эфире программы «Мнение» прокомментировал включение 32 российских банков в новый пакет санкций Европейского союза.

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