Мнение: «Российская экономика адаптировалась к санкциям», – Максим Чирков

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков в эфире программы «Мнение» прокомментировал включение 32 российских банков в новый пакет санкций Европейского союза.
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