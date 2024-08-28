Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Раздвоение личности

Раздвоение личности

Подающий большие надежды законодатель-демократ, ставший жертвой хейта со стороны расистов, как оказалось, лично завел 4 фейковых аккаунта, с которых троллил сам себя.

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