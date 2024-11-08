🇷🇺 Российские штурмовые группы продолжат активно проламывать оборону противника по всем фронтам🔥 🇺🇦🎥Вид со стороны противника🐷 #ВСРФ #Продвижение #СВО.
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🇷🇺 Российские штурмовые группы продолжат активно проламывать оборону противника по всем фронтам🔥 🇺🇦🎥Вид со стороны противника🐷 #ВСРФ #Продвижение #СВО.
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