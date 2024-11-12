ЦИОМ Чехии: 16% чехов считают, что при социализме жилось лучше

Каждый шестой гражданин Чехии считает, что при социализме людям в стране жилось лучше, чем сейчас. За последние пять лет число людей, которые думают подобным образом, увеличилось на 4%, свидетельствуют данные социологического опроса Центра по изучению общественного мнения (ЦИОМ) при Академии наук республики.