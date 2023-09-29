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Зиньковский о «Спартаке»: «Надо опередить «Крылья» – выиграть матч в Самаре, как и все последующие»

Зиньковский о «Спартаке»: «Надо опередить «Крылья» – выиграть матч в Самаре, как и все последующие»

После 9 туров красно-белые занимают в таблице Мир РПЛ 4-е место, самарцы – 2-е. «Рад, что уже два подряд матча в чемпионате сыграли без пропущенных голов.

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