Стали известны новые подробности тестовой программы Хэмилтона с Ferrari

Стали известны новые подробности тестовой программы Хэмилтона с FerrariFerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон проведёт вторые тесты с Ferrari с 28 по 30 января, подтвердила пресс-служба итальянской команды.
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