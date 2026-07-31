Культурная афиша августа: подмена невесты, рейв и Брехт

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» «Москва, ты кто?» До 6 сентября Москва, Фонд «Геометрия» Галерея Myth совместно с Фондом «Геометрия» представляет групповой проект «Москва, ты кто?», объединяющий 13 художников, среди которых Людмила Баронина, Ольга Божко, Алина Глазун, Александр Гронский, Ирина Корина, Владислав Мамышев-Монро и другие.